АЗС загорелась после удара дрона в Курской области

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о возгорании на АЗС в результате атаки дрона.

"Ночью FPV-дрон нанёс удар по автозаправочной станции на трассе вблизи посёлка Колячек Хомутовского района. Произошло возгорание топливно-заправочной колонки, через 10 минут оно было полностью ликвидировано", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Кроме того, по его информации, сегодня рано утром в селе Званном Глушковского района совершена атака FPV-дроном по жилому дому. В результате сгорел стоящий во дворе гражданский автомобиль Chevrolet Niva.

Погибших и пострадавших нет, уточнил Хинштейн.