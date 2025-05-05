Суд на 90 суток остановил горные работы на горизонте рудника "Евраз ЗСМК" после аварии

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В Кемеровской области Таштагольский городской суд на 90 суток остановил горные работы на горизонте +185 м рудной шахты "Шерегешская" (в составе "Евраз ЗСМК"), где 30 апреля произошел прорыв глины и погиб один человек.

Как сообщили "Интерфаксу" в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области, суд постановил исчислять срок приостановки с 30 апреля, когда горные работы были приостановлены фактически.

"Суд признал АО "Евраз ЗСМК" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.9.1 КоАП (нарушения требований промбезопасности в области промбезопасности опасных производственных объектов) и назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности на выполнение горных работ на горизонте +185 метра участка "Новый Шерегеш" на срок 90 суток", - сообщили в пресс-центре.

По предварительным подсчетам, объем глинистой обводненной горной массы, которая попала в горные выработки горизонта +185 м, составляет 200 кубометров.

В суде представитель "Евраз ЗСМК" не возражал против приостановки горных работ на горизонте +185 метра, однако высказался против приостановки на горизонте +115 м, пояснив, что угрозы жизни и здоровью людей нет. Аналогично против приостановки горных работ на горизонте +115 м выступал представитель Сибирского управления Ростехнадзора. Он охарактеризовал такую меру как "нецелесообразную", поскольку "прорыв глинистой обводненной горной массы в горные выработки горизонта +115 метра не произошёл".

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе "Евраз ЗСМК", работы на рудной шахте "Шерегешская" возобновлены, корме горизонта +185 м.

30 апреля после аварии работники рудной шахты были выведены на поверхность, один человек - сотрудник военизированной горноспасательной части - пропал. 2 мая СУ СКР по Кемеровской области сообщило, что он найден погибшим.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Рудная шахта "Шерегешская" - градообразующее предприятие поселка Шерегеш, на котором трудоустроено порядка 70% местных жителей - является одним из основных поставщиков сырья для меткомбината "Евраз ЗСМК". Ежегодно здесь добывают порядка 4,9 млн тонн железной руды. Выемка руды на месторождении ведется с 1952 года.