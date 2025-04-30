В Кузбассе после вытекания глины на шахте "Шерегешская" пропал горняк

На предприятии провели эвакуацию

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Таштагольском районе Кузбасса провели эвакуацию людей из шахты "Шерегешская", одного работника не могут найти, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Евраз ЗСМК".

"На шахте произошло вытекание глины. Все сотрудники выведены. Местонахождение одного работника уточняется", - сказал собеседник агентства.

Пресс-служба ГУ МЧС по Кузбассу сообщает, что на месте происшествия работают несколько отделений горноспасателей.