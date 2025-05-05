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ФСБ сообщила о задержании 10 россиян, обеспечивавших работу "SIM-боксов"

Объявлен в розыск организатор преступного сообщества, скрывающийся в ОАЭ

ФСБ сообщила о задержании 10 россиян, обеспечивавших работу "SIM-боксов"
Фото: Getty Images

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Группа из десяти человек задержана по подозрению в предоставлении нелегальных услуг телефонной связи, посредством которой осуществлялись мошеннические действия и рассылки ложных террористических угроз, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Пресечена деятельность членов организованного преступного сообщества, предоставлявших нелегальные услуги телефонной связи, посредством которой осуществлялись мошеннические действия и рассылки ложных террористических угроз с целью дестабилизации обстановки в РФ", - говорится в сообщении ЦОС, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что в результате проведенных мероприятий в Москве, Московской и Владимирской областях "задержаны 10 граждан РФ, обеспечивавших работу так называемых SIM-боксов".

"Данные устройства позволяют задействовать значительное количество нелегальных SIM-карт, использующихся кол-центрами для совершения массовых обзвонов российских граждан с целью обмана и хищения принадлежащих им денежных средств, рассылок заведомо ложных сообщений об актах терроризма, а также спецслужбами Украины для организации террористических актов на территории РФ", - говорится в сообщении.

По данным ФСБ, скрывающийся на территории Объединенных Арабских Эмиратов организатор преступного сообщества - гражданин РФ, 1993 года рождения, объявлен в международный розыск.

Официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко заявила журналистам, что в отношении задержанных расследуются уголовные дела по чч. 1 и 2 ст. 210 (создание и участие в преступном сообществе), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 207 УК России (пособничество заведомо ложному сообщению об акте терроризма), также они проверяются на причастность к мошенничеству в особо крупном размере.

"Следователями задержанным избраны меры пресечения. В ходе обысков в различных регионах страны изъяты мобильные телефоны, 23 SIM-бокса, более тысячи sim-карт, денежные средства, электронные носители информации", - сказала Петренко.

СКР Светлана Петренко ФСБ Москва
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