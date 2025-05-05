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МВД раскрыло поставщиков дропперских аккаунтов Telegram по делу о хищении 400 млн рублей

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали в двух регионах России предполагаемых соучастников примерно тысячи мошенничеств на 400 млн рублей через дропперские аккаунты в мессенджере Telegram, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Участников преступной группы подозревают в том, что они организовали в Telegram инфраструктуру, которая осуществляла временный доступ к аккаунтам. Их использовали для обеспечения противоправной деятельности колл-центров, находящихся на территории Украины, для совершения мошеннических действий в отношении граждан России, рассказала она. Группу подозревают в совершении около тысячи преступлений, связанных с мошенничеством и неправомерным доступам к учетным записям на "Госуслугах".

По версии следствия, с сентября 2024 года по март 2025 года через телеграм-канал соучастникам передали более 11 тысяч аккаунтов.

Предполагаемый организатор и участник преступной группы были задержаны в Волгоградской и Свердловской областях и затем арестованы. Им вменяют мошенничество (ч. 4 статьи 159 УК).

"Передача в аренду личных аккаунтов и банковских карт в пользование третьим лицам может привести к уголовной ответственности, - напомнила Волк. - В случае использования аккаунта для совершения преступлений полиция в первую очередь придет к его формальному владельцу. Гражданин, сдавший аккаунт в аренду, рискует оказаться соучастником. В зависимости от тяжести совершенного противоправного деяния возможно реальное лишение свободы".

По данным МВД, злоумышленники находят будущих дропперов, преимущественно детей и подростков, в тематических каналах, чатах онлайн-игр, сообществах, распространяющих информацию о популярных блогерах или мероприятиях. "При этом они уверяют, что аренда аккаунта - это легальный способ заработка. Однако затем с использованием арендованного аккаунта мошенники обманывают людей, шантажируют, вербуют участников запрещенных организаций и даже организуют террористическую деятельность", - сказала Волк.

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