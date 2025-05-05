Минобороны РФ сообщило об ударах по украинским военным объектам

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Российская армия нанесла удары по украинскому аэродрому, авиазаводу и складам боеприпасов, сообщило Минобороны РФ в понедельник.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ поражены объекты инфраструктуры военного аэродрома, ремонтного предприятия авиационной промышленности, склады боеприпасов", - сказано в сообщении министерства.

По его информации, ударам подверглись пункты дислокации ВСУ в 142 районах.

Российские военные сообщили, что за сутки сбили четыре управляемые авиабомбы JDAM, четыре реактивных снаряда системы HIMARS и 123 беспилотника ВСУ.