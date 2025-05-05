В России сменились руководители подразделений МВД в четырех регионах

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Глава МВД России Владимир Колокольцев представил новых руководителей четырех территориальных органов министерства, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"Указом президента Российской Федерации на должность начальника Главного управления МВД России по Краснодарскому краю назначен генерал-лейтенант полиции Олег Агарков; министром внутренних дел по Республике Крым стал генерал-майор полиции Алексей Дмитриев; начальником ГУ МВД России по Ростовской области - генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий; начальником ГУ МВД России по Пермскому краю - генерал-майор полиции Владислав Толкунов", - сказала Волк журналистам.

Обращаясь к назначенным руководителям, Колокольцев обратил внимание на проблему комплектования подразделений.

"Например, в Ростовской области и Краснодарском крае некомплект патрульно-постовой службы полиции превышает 40%, а в Пермском крае - 50%. Обсудите с главами регионов вопрос дальнейшего развития мер социальной поддержки личного состава из регионального бюджета. Особенно это касается Пермского края, где такая практика отсутствует", - сказал Колокольцев.

Также глава министерства потребовал от вновь назначенных руководителей уделять пристальное внимание миграционной повестке и профилактике межнациональных конфликтов.

"Совместно с региональными органами исполнительной власти следует обеспечить оперативное реагирование на ситуации и происшествия в указанной сфере. Их необходимо купировать на ранней стадии, исключая любые провокации с целью дестабилизировать обстановку", - заявил Колокольцев.

Кроме того, в преддверие празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне министр поставил задачу оценить подготовку подразделений к охране общественного порядка и принять дополнительные меры, "чтобы минимизировать возможные риски".