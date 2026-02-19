Число уволившихся из МВД в 2025 г. на 40% превысило количество поступивших на службу

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Из органов внутренних дел РФ в 2025 году уволились 80 тыс. полицейских, что на 40% выше количества поступивших на службу, заявил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

"Проблема комплектования органов внутренних дел даже на фоне предыдущих лет приобрела сегодня более масштабный характер. В минувшем году количество уволившихся сотрудников увеличилось на 7% и достигло 80 тыс. человек. Это почти на 40% больше, чем поступило на службу", - сказал Колокольцев в четверг в ходе заседания комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

По словам министра, "на сегодняшний день резервы по повышению эффективности нашей деятельности практически исчерпаны, их уже нет". "Личный состав работает на пределе возможностей, я бы даже сказал, за гранью возможностей в связи с увеличившейся нагрузкой", - отметил он.

Колокольцев заявил, что отрицательная динамика проявляется не первый год. "Даже принятые сотрудники не восполняют этот пробел. Число вакансий достигло 212 тыс.", - уточнил министр.

Свободные вакансии, по словам министра, есть в патрульно-постовой службе (40% некомплект), уголовном розыске (некомплект под 30%), следствии (27% некомплект), участковых уполномоченных (некомплект более четверти).

"В 41 регионе некомплект превышает 25% личного состава. В 19 подразделениях районного уровня отсутствует больше половины сотрудников", - сказал глава министерства.

Основными проблемами некомплекта сотрудников министр назвал низкий уровень заработной платы и высокую нагрузку.

"Не менее важным обстоятельством, вызывающим кадровый дефицит, являются трудности с обеспечением жильем. Очередь нуждающихся растянулась на десятилетия вперед", - резюмировал Колокольцев.