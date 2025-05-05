Действие механизма матпомощи пострадавшим при теракте в Беслане продлили до 2030 г.

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Механизм предоставления адресной материальной помощи гражданам, пострадавшим в теракте 1-3 сентября 2004 года в Беслане, по поручению президента РФ продлен до 2030 года, сообщил глава Северной Осетии-Алании Сергей Меняйло.

В ходе посещения премьером РФ Михаилом Мишустиным в понедельник в Беслане нового Дома детского творчества, Меняйло представил главе правительства генплан социально-экономического развития города.

Как сообщил Меняйло, на оплату специализированной медпомощи и реабилитации, а также санаторно-курортное лечение жертв теракта в 2021-2028 годах запланировано 603,3 млн рублей, по решению главы государства механизм будет продлен до 2030 года, а ежегодная субсидия на эту адресную помощь увеличена с 44 млн до 100 млн рублей.

В соответствии с генпланом, в 2026 году в городе также запланирована реставрация мемориального комплекса "Город ангелов", созданного в память о жертвах теракта в Беслане, на эти цели выделяется 110 млн рублей.

По словам Меняйло, среди других мероприятий плана - строительство международного культурно-патриотического Центра профилактики терроризма "Беслан. Школа №1".

Глава региона подчеркнул, что наполнение центра осуществляется во взаимодействии с организацией "Матери Беслана", затем центр будет передан в федеральное ведение.

Как сказал Меняйло, в целом генплан включает реконструкцию и строительство 49 объектов, в их числе подстанция скорой помощи, сеть водоснабжения, берегоукрепительные сооружения на левом берегу Терека (капитальный ремонт). Полностью завершить выполнение всех пунктов генплана планируется в 2025-2026 годах.

Мишустин осмотрел и сам Дом детского творчества, который открывается после масштабной реконструкции и оснащения современным оборудованием.