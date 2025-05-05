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Мишустин почтил память жертв теракта в бесланской школе

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил мемориальный комплекс "Город ангелов", где похоронены погибшие во время теракта в школе №1 Беслана в 2004 году.

Мишустин почтил память жертв теракта, бойцов спецподразделений и сотрудников МЧС, погибших во время штурма спортзала школы, где боевики удерживали заложников на протяжении трех суток.

Премьер-министра сопровождали глава Северной Осетии Сергей Меняйло и полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

К монументу "Древо скорби" Мишустин пришел с букетом алых роз, перевязанных черной лентой. Мишустин положил к основанию памятника цветы, поклонился перед ним и осенил себя крестным знамением. Затем к монументу возложили букеты гвоздик Чайка и Меняйло.

Далее председатель правительства почтил память спецназовцев, возложив цветы к монументу бойцам спецподразделений "Альфа" и "Вымпел", погибшим в ходе штурма спортзала школы.

Мемориальный комплекс "Город Ангелов" был открыт в 2005 году. Это скульптура "Древо Скорби", здание школы №1, спортивный зал, могилы 266 погибших, православный Храм новомученников российских, памятник погибшим героям спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" и сотрудникам МЧС, Поклонный крест, а также хачкар, подаренный детьми Армении.

Михаил Мишустин
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