В СВР заявили о попытках Украины и стран ЕС омрачить празднование Дня Победы

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Руководство ряда стран Евросоюза и власти в Киеве предпринимают попытки омрачить празднование 80-летнего юбилея Победы над фашисткой Германией, заявили в понедельник в Службе внешней разведки (СВР) РФ.

"Европа, несмотря на осознание угроз собственной репутации, продолжает придерживаться реваншистских подходов к 80-й годовщине Победы над фашистской Германией и потакать авантюрным инициативам неонацистского киевского режима", - говорится в релизе, распространенном пресс-бюро СВР.

"Именно так следует трактовать решение властей ФРГ не допускать послов РФ и Белоруссии на памятные мероприятия по всей стране", - отмечается в нем.

В СВР заявили, что "цинизм европейцев усугубляется планами правителей некоторых стран ЕС принять приглашение Зеленского прибыть в Киев для участия в мероприятиях, "альтернативных" торжествам 9 мая в Москве, а также предостережениями главы европейской дипломатии К. Каллас в адрес стран-членов и кандидатов на вступление в Евросоюз в случае приезда их представителей на празднование в РФ, о чем уже заявили лидеры Словакии и Сербии".

"Существенным ударом по имиджу государств ЕС, выступающих за "европейские ценности", может оказаться ключевая роль режима Зеленского на данной сходке как несущего "факел свободы" на фоне демонстративного почитания украинских карателей гитлеровского батальона "Нахтигаль" и дивизии СС "Галичина", участвовавшей в преступных акциях именно на территории Словакии, Сербии, а также в Польше", - говорится в пресс-релизе. В СВР отметили, что "круг европейских стран, приглашенных в Киев, почти полностью соответствует конфигурации гитлеровской коалиции, воевавшей против СССР в рядах нацистского вермахта и подразделений СС".

В релизе также говорится, что "на этом фоне весьма лицемерно звучат призывы Э. Макрона к новому "Крестовому походу" против России".

"И уж совсем портит реноме президента Франции, обвиняющего Москву в аннексии земель Украины, недавний скандал с послом Франции в Нидерландах, с которым глава Палаты представителей этой страны обсуждал вопрос возможного раздела Бельгии, в результате чего Фландрия "отойдет" Амстердаму, а Валлония "достанется" Парижу", - заявили в СВР.