Вооруженное нападение на полицейских в Махачкале совершили два человека

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - МВД по Дагестану уточнило, что на сотрудников полиции в Махачкале в понедельник напали два вооруженных человека, обоих нейтрализовали.

"Было двое нападавших. Только двое - не четверо! Оба нейтрализованы. Убедительная просьба! Не распространять недостоверную информацию", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате нападения неизвестных на наряд ДПС в Махачкале в понедельник двое полицейских погибли, еще двое получили ранения. Пострадали также трое гражданских. Нападавшие нейтрализованы.

Как сообщал глава Дагестана Сергей Меликов, сотрудники МВД пытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился и открыл по ним огонь.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), 166 УК РФ (угон без цели хищения) и 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).