Минздрав Дагестана уточнил, что при перестрелке в Махачкале пострадали 5 человек

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - По последним данным Минздрава Дагестана, при перестрелке в Махачкале ранения получили пять человек, в том числе трое гражданских лиц.

"По уточненной информации, в перестрелке на пересечении улиц Магомедтагирова и Керимова погибли три человека. Нападавшие нейтрализованы. Пятеро пострадавших, среди которых двое сотрудников полиции и трое гражданских, в том числе девочка 17 лет, получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Отмечается, что их лечением в настоящее время занимаются бригады специалистов из республиканских стационаров.

В свою очередь в оперативных службах региона сообщили "Интерфаксу", что угнанная нападавшими патрульная автомашина была обнаружена брошенной в Махачкале.

Днем в понедельник в Махачкале неустановленные лица совершили нападение на наряд ДПС МВД по Дагестану. По предварительной информации полиции, в результате нападения погибли трое полицейских. Двое нападавших ликвидированы.

Ранее Минздрав республики сообщал о госпитализации шести пострадавших, в том числе двух нападавших, однако позже информация об этом не подтвердилась.

Следственным управлением СКР по Дагестану по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительного органа), 166 (угон без цели хищения) и 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).