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Над Белгородской и Курской областями уничтожили девять дронов ВСУ

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что сбили девять украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями.

"С 20:30 до 21:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять - над территорией Курской области и четыре - над территорией Белгородской области", - сообщили в Минобороны РФ в понедельник вечером.

Ранее Минобороны сообщало, что в ночь на понедельник, 5 мая, российские военные нейтрализовали 26 беспилотников ВСУ над Брянской, Калужской и Московской областями.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 мая 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Курская область Белгородская область
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