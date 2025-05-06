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Шойгу оценил общие демографические потери СССР из-за ВОВ в 50 млн человек

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Прямые потери СССР от военных действий в Великую Отечественную войну составили почти 27 млн человек, отметил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Великая Победа досталась советскому народу огромной ценой. Именно Советский Союз понес наибольшие человеческие потери. Прямые потери от военных действий составили почти 27 млн человек, косвенные (от голода, болезней и т.д.) - почти 6,5 млн граждан", - подчеркнул Шойгу в статье, которая опубликована в "Российской газете" во вторник.

"Миллионы раненных, искалеченных войной людей быстро уходили из жизни. Погибло около 8 млн детей. Рождаемость сократилась на 15,5 миллиона", - говорится в статье секретаря Совбеза РФ.

"Таким образом, общие (прямые и косвенные) расчетные демографические потери СССР приблизились к 50 млн человек", - подчеркнул Шойгу.

"Безмерны масштабы материального ущерба, нанесенного нашему государству самой человеконенавистнической и кровавой войной: сотни городов, тысячи предприятий, десятки тысяч сел и деревень лежали в руинах. На Западе до сих пор не могут понять, как после всех потерь и жертв наша страна превратилась в сверхдержаву и спустя всего двенадцать лет после Дня Победы проложила дорогу человечеству в космос", - отметил Шойгу.

Сергей Шойгу СССР
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