Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу после снятия ограничений

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани и Нижнекамска отменены, сообщает пресс-служба авиапредприятия в своем телеграм-канале во вторник.

"С 11:00 6 мая ограничения на использование воздушного пространства сняты", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в период действия ограничений на запасной аэродром перенаправлен один самолет, выполнявший рейс в Казань.

Ранее сообщалось, что ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска были введены с 05:40.