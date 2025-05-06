Что произошло за день: вторник, 6 мая

Заявление Кремля о трехдневном перемирии, отражение атаки беспилотников в Москве, обмен пленными с Украиной, новый канцлер Германии

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Инициатива президента РФ о трехдневном перемирии в связи с 80-летием Победы остается в силе, заявили в Кремле. В Москве до сих пор не слышали заявлений руководства Украины о готовности присоединиться к перемирию.

- Вечером во вторник была отражена атака трех беспилотников, летевших на Москву.

- Владимир Путин 8 мая проведет переговоры с Си Цзиньпином. Он прибудет в Россию с официальным визитом и примет участия в мероприятиях ко Дню Победы. В ближайшие дни президент РФ проведет переговоры со многими иностранными лидерами.

- На параде Победы в Москве ожидается присутствие лидеров 29 стран мира и представителей министерств обороны из 34 государств. Посол США в Москве Линн Трейси приглашена на Парад Победы, "будет ли она присутствовать на параде, мы увидим 9 мая", сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

- Минобороны РФ сообщило об обмене пленными с Украиной в формате 205 на 205.

- Фридрих Мерц был назначен канцлером Германии только по итогам второго тура голосования в Бундестаге. Второй тур потребовался впервые в истории в ФРГ. За кандидатуру Мерца проголосовали 325 депутатов при необходимом минимуме в 316 голосов.

- Еврокомиссия утвердила проект "дорожной карты" по прекращению импорта в ЕС российских энергоносителей, в июне представит законодательные предложения.

- В Москве сообщили о возможных ограничениях с 7 по 9 мая. Речь идет о проезде транспорта и работе мобильного интернета.