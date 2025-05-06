Песков заявил, что инициатива Путина о трехдневном перемирии остается в силе

Но в случае попытки Киева продолжать удары будет дан ответ, предупредил представитель Кремля

Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что инициатива президента РФ Владимира Путина о трехдневном перемирии в связи с 80-летием Великой Победы остается в силе, но отметили, что на любые попытки украинской стороны наносить удары по российским позициям или объектам будет дан адекватный ответ.

"Разумеется, инициатива президента Путина о временном перемирии в праздничные дни актуальна и соответствующие указания даны Верховным главнокомандующим", - сказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Он отметил при этом: "Но здесь я хотел бы напомнить нашу позицию - огонь будет прекращен, но в случае, если взаимности со стороны киевского режима не будет и будут продолжаться попытки нанесения ударов по нашим позициям, нашим объектам, то сразу же будет даваться адекватный ответ".

Представитель Кремля коснулся также активизации украинских вооруженных сил с применением БПЛА против населенных пунктов в глубине России, в том числе в столичном регионе.

"Киевский режим продолжает свои попытки нанесения ударов по объектам мирной гражданской инфраструктуры. Слава богу, создана эффективная система противодронной обороны, противовоздушной обороны, и здесь наши военные делают славную работу", - отметил Песков.

В конце апреля Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. "По решению Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы - с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая - российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия", - сообщила пресс-служба Кремля.

"Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру", - подчеркнули в Кремле.



