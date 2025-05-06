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Лавров возложил венки к мемориальным доскам в здании МИД России

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров возложил венки к мемориальным доскам в здании МИД России в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Дипломаты в течение всей войны на своих постах делали все необходимое, чтобы не допустить предательства. Сейчас эти документы рассекречены, их публикуют. Выяснили достаточно заблаговременно о подготовке, прежде всего с участием англичан, операции "Немыслимое". Она действительно была немыслимой, поскольку предполагала нападение на Советский Союз с целью (как это звучит сейчас знакомо) нанесения ему "стратегического поражения"", - заявил Лавров в ходе церемонии.

По словам министра, "сегодня тот опыт для нас бесценен".

"Сейчас против нас тоже сплотились под знаменем нацизма, причем в буквальном смысле этого слова, поддерживая откровенно расистский, антироссийский режим В. А. Зеленского, который проводит факельные шествия, бросает в мясорубку бойцов с шевронами нацистских дивизий на рукавах. Так же, как и в рамках операции "Немыслимое", нам объявляют угрозу нанесения "стратегического поражения" на поле боя", - отметил глава МИД РФ.

Министр подчеркнул, что "важно не только хранить память о героях Великой Отечественной, Второй мировой войны, которые обеспечили нам будущее и нынешнее развитие - уверен, развитие на долгие десятилетия и столетия вперед, но и помнить о дипломатическом опыте и уроках тех событий".

"Эти уроки бесценны, особенно в нынешней ситуации, когда против нас опять ведет войну практически вся Европа, поставленная под ружье и под нацистские знамена", - заявил Лавров.

Сергей Лавров МИД РФ
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