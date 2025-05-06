Три иностранные IT-компании оштрафованы за неисполнение законодательства РФ

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал три иностранные IT-компании за неисполнение российского законодательства, сообщили во вторник в пресс-службе суда.

"Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы компаниям Threema GmbH и Pagebites Inc назначено наказание в размере 1 млн рублей каждой, Gultsch & Weiss GbR оштрафована на 800 тыс. рублей", - говорится в сообщении суда.

IT-компании признаны виновными по статье 13.39 КоАП РФ (Неисполнение организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации).

Согласно открытым данным, швейцарская компания Threema GmbH с 2012 года владеет одноименным мессенджером с фокусом на безопасность и приватность.

Немецкая компания Gultsch & Weiss GbR, владеет Jabber/XMPP-клиентом для мгновенного обмена сообщениями Conversations, в 2019 году была внесена Роскомнадзором в реестр организаторов распространения информации.

Американская компания Pagebites Inc, владеющая веб-сервисом для мгновенного обмена сообщениями и VoIP-звонками Imo, была заблокирована в России в 2017 году. Позже, после предоставления сведений для реестра организаторов распространения информации, доступ к нему был возобновлен.