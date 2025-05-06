Ушаков заявил, что договоренностей с США о переговорах по продлению договора СНВ нет

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Тема стратегической стабильности и продления договора СНВ с американскими коллегами обсуждалась, но конкретных договоренностей по этому вопросу пока нет, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Эта тема обсуждалась, но конкретных договоренностей, о том, чтобы вести переговоры именно по этой теме, пока нет", - сказал Ушаков журналистам.

Так он ответил на вопрос "Интерфакса", ведутся ли сейчас переговоры с американской стороной по стратегической стабильности и обсуждается ли продление договора СНВ.