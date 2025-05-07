Поиск

Проверка организована после пожара на обогатительной фабрике в Якутии

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Организована проверка по факту пожара на обогатительной фабрике в Нерюнгри, где пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

"Прокуратура организовала проверку по факту пожара на территории склада готовой продукции обогатительной фабрики "Нерюнгринская" АО ХК "Якутуголь". На место выехал прокурор Нерюнгри Виталий Аникеев", - говорится в сообщении.

Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается медпомощь.

В свою очередь, в пресс-службе "Якутугля" рассказали журналистам, что сейчас на месте пожара ведется ликвидация последствий, весь персонал эвакуирован.

"На обогатительной фабрике, по предварительной информации, произошло возгорание метана на складе готовой продукции. Создана оперативная группа для расследования причин произошедшего", - уточнили в пресс-службе.

Компания окажется всю необходимую медицинскую помощь и поддержку пострадавшим и их семьям.

На месте происшествия находится глава Нерюнгринского района Роман Щегельняк.

Как сообщалось, утром в среду пожар произошел на складе обогатительной фабрики в Нерюнгри (Якутия). Пострадали четыре человека. На складе продолжает гореть каменный уголь.

"Якутуголь" является одной из крупнейших угледобывающих компаний России, объединяет разрезы "Нерюнгринский", "Кангаласский", "Джебарики-Хая", а также обогатительную фабрику и сервисные предприятия.

Нерюнгри Якутия Прокуратура
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Уничтожено еще два украинских БПЛА, летевших на Москву

Отражена атака семи беспилотников, летевших на столицу

Временные ограничения введены в Шереметьево

Временные ограничения введены в Шереметьево

Верховный суд США разрешил ввести запрет на службу трансгендеров в армии

Верховный суд США разрешил ввести запрет на службу трансгендеров в армии

Уничтожены ещё два беспилотника, летевших на Москву

Минобороны заявило о нейтрализации вечером во вторник 57 дронов

Рассмотрение по существу иска о выводе 150 млрд рублей из "дочки" "Газпрома" начнется 7 мая

Что произошло за день: вторник, 6 мая

Ограничена работа аэропортов "Внуково" и "Домодедово"

Ограничена работа аэропортов "Внуково" и "Домодедово"

Кремль подтвердил обсуждение с США вопросов территорий в рамках украинского урегулирования

Кремль подтвердил обсуждение с США вопросов территорий в рамках украинского урегулирования
Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов207 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне144 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6331 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2250 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });