Проверка организована после пожара на обогатительной фабрике в Якутии

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Организована проверка по факту пожара на обогатительной фабрике в Нерюнгри, где пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

"Прокуратура организовала проверку по факту пожара на территории склада готовой продукции обогатительной фабрики "Нерюнгринская" АО ХК "Якутуголь". На место выехал прокурор Нерюнгри Виталий Аникеев", - говорится в сообщении.

Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается медпомощь.

В свою очередь, в пресс-службе "Якутугля" рассказали журналистам, что сейчас на месте пожара ведется ликвидация последствий, весь персонал эвакуирован.

"На обогатительной фабрике, по предварительной информации, произошло возгорание метана на складе готовой продукции. Создана оперативная группа для расследования причин произошедшего", - уточнили в пресс-службе.

Компания окажется всю необходимую медицинскую помощь и поддержку пострадавшим и их семьям.

На месте происшествия находится глава Нерюнгринского района Роман Щегельняк.

Как сообщалось, утром в среду пожар произошел на складе обогатительной фабрики в Нерюнгри (Якутия). Пострадали четыре человека. На складе продолжает гореть каменный уголь.

"Якутуголь" является одной из крупнейших угледобывающих компаний России, объединяет разрезы "Нерюнгринский", "Кангаласский", "Джебарики-Хая", а также обогатительную фабрику и сервисные предприятия.