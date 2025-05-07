Песков сообщил о принятых для обеспечения празднования 80-летия Победы мерах

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Российские военные и спецслужбы принимают все меры для обеспечения спокойного празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на фоне участившихся атак украинских беспилотников по регионам РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нашими службами, нашими военными принимаются все меры, чтобы празднование Великой Победы прошло в спокойной, стабильной и мирной обстановке", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле воспринимают попытки Киева сорвать празднование юбилея Победы.

Песков также отметил, что "киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность, свою склонность к террористическим действиям".