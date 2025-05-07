Володин заявил, что Брюссель пытается лишить Советский Союз статуса страны-победительницы

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Брюссель ведет борьбу с символами Победы для того, чтобы лишить возможности людей объективно оценивать события прошлого, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Брюссель намеренно пытается лишить Советский Союз заслуженного статуса страны-победительницы, посеять вражду и разобщить наши народы, чьи отцы и деды плечом к плечу сражались с коричневой чумой. Для еврочиновников это способ оправдать злодеяния фашистов - своих же идейных вдохновителей - и, как следствие, насаждаемую сегодня русофобию", - цитирует в среду пресс-служба Госдумы слова Володина.

По его мнению, "для этих же целей Европа ведет борьбу с символами Победы, с воинскими захоронениями и мемориалами, лишая возможности людей объективно оценивать события прошлых лет".

"Применение таких методов говорит о том, что сегодня во главе европейских стран стоят слабые лидеры. Они боятся правды. Совершенно другим было отношение к нашей стране руководителей государств антигитлеровской коалиции в тяжелейшие годы войны - Франклина Рузвельта, Уинстона Черчилля, Шарля де Голля", - считает Володин.

