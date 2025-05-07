Поиск

Володин заявил, что Брюссель пытается лишить Советский Союз статуса страны-победительницы

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Брюссель ведет борьбу с символами Победы для того, чтобы лишить возможности людей объективно оценивать события прошлого, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Брюссель намеренно пытается лишить Советский Союз заслуженного статуса страны-победительницы, посеять вражду и разобщить наши народы, чьи отцы и деды плечом к плечу сражались с коричневой чумой. Для еврочиновников это способ оправдать злодеяния фашистов - своих же идейных вдохновителей - и, как следствие, насаждаемую сегодня русофобию", - цитирует в среду пресс-служба Госдумы слова Володина.

По его мнению, "для этих же целей Европа ведет борьбу с символами Победы, с воинскими захоронениями и мемориалами, лишая возможности людей объективно оценивать события прошлых лет".

"Применение таких методов говорит о том, что сегодня во главе европейских стран стоят слабые лидеры. Они боятся правды. Совершенно другим было отношение к нашей стране руководителей государств антигитлеровской коалиции в тяжелейшие годы войны - Франклина Рузвельта, Уинстона Черчилля, Шарля де Голля", - считает Володин.

Вячеслав Володин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФАС получила ходатайство ООО "Гермес" о приобретении 65,01% в юрлицах гипермаркетов OBI

ФАС получила ходатайство ООО "Гермес" о приобретении 65,01% в юрлицах гипермаркетов OBI

Президент РФ в среду проведет встречу с главой Чечни

Президент РФ в среду проведет встречу с главой Чечни

ФСБ сообщила о предотвращении теракта на митинге памяти в Херсонской области

Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу после временных ограничений

ФСБ насчитала на территории Украины от 120 до 150 мошеннических колл-центров

ФСБ насчитала на территории Украины от 120 до 150 мошеннических колл-центров

Работа аэропорта Кирова временно ограничена

Ограничения сняты в Шереметьево и Внуково

Ограничения сняты в Шереметьево и Внуково

Уничтожено еще два украинских БПЛА, летевших на Москву

Отражена атака семи беспилотников, летевших на столицу

Временные ограничения введены в Шереметьево

Временные ограничения введены в Шереметьево
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6332 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне148 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана40 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов207 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2250 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });