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Российская армия взяла под контроль населенный пункт Липовое в ДНР

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Липовое в ДНР, сообщает министерство обороны РФ.

Этот населенный пункт освободили подразделения группировки войск "Запад", сказано в сообщении, распространенном в среду.

В ходе боев военнослужащие группировки "Запад" нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады Нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Гусинка, Староверовка, Купянск, Нечволодовка Харьковской области и Ямполь (ДНР), говорится в сводке.

Здесь ВСУ потеряли более 230 военнослужащих, боевую бронированную машину, 11 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы "Квертус" и три склада боеприпасов.

"Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Павловка, Юнаковка, Мирополье, Турья Сумской области и Казачья Лопань Харьковской области", - информирует Минобороны.

По его данным, тут потери ВСУ составили до 255 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, 25 автомобилей, три инженерные машины разграждения, орудие полевой артиллерии и склад боеприпасов.

Российские военные также сообщили, что за сутки сбили свыше 500 беспилотников ВСУ.

"Средствами противовоздушной обороны уничтожены пять управляемых ракет большой дальности "Нептун", шесть управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 524 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - заявили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены места запуска беспилотных летательных аппаратов, объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады хранения безэкипажных катеров и боеприпасов", - отметили в ведомстве.

По данным министерства, за сутки также нанесены удары по пунктам временной дислокации украинских подразделений в 149 районах.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 мая 2025 годаВоенная операция на Украине
ДНР Минобороны РФ Украина
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