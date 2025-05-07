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Свыше 12,5 млн российских школьников, студентов и педагогов приняли участие в акции "Бессмертный полк: Герои рядом с нами"

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Более 12,5 млн детей, подростков, педагогов и вожатых приняли участие во всероссийской акции "Бессмертный полк: Герои рядом с нами", отдав дань памяти своим близким, защищавшим страну в годы Великой Отечественной войны, сообщили в среду журналистам в Минпросвещения РФ.

"В преддверии 80-летия Великой Победы в детских садах, школах, учреждениях СПО, а также в педагогических вузах по всей стране прошла Всероссийская акция "Бессмертный полк: Герои рядом с нами". Свыше 12,5 млн школьников, студентов, активистов Движения Первых и "Юнармии", педагогов, советников директоров по воспитанию, вожатых отдали дань памяти своим близким, защищавшим Родину в годы Великой Отечественной войны, и прошли с их портретами по территории образовательных организаций", - говорится в сообщении.

Министр просвещения Сергей Кравцов выразил уверенность, что количество участников акции с каждым годом будет только расти.

"Мы видим, что акция "Бессмертный полк: Герои рядом с нами" нашла живой отклик у детей, подростков и педагогов по всей стране. В прошлом году к ней присоединилось около 10 млн человек, и я уверен, что с каждым годом эта цифра будет только расти", – цитирует пресс-служба министра.

В рамках акции состоялись также торжественные линейки и уроки мужества. Дети вместе с наставниками исполняли стихи и песни о Великой Отечественной войне.

Сергей Кравцов Бессмертный полк Минпросвещения
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