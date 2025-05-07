Долги на розничном энергорынке в I квартале выросли до 398,4 млрд рублей

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В России объем задолженности на розничном рынке электроэнергии (РРЭ) в 2025 году продолжает рост и на конец I квартала вырос до 398,4 млрд рублей с 343,4 млрд рублей на начало года, сообщает ассоциация "НП "Совет рынка".

По сравнению с январем-мартом 2024 года объем долга вырос на 8,3% (тогда, согласно презентации ассоциации, долги в рознице составляли 367,7 млрд рублей).

Уровень расчетов в первом квартале этого года составил 96%, что на 0,3 п.п. хуже этого показателя за первые три месяца 2024 года. "Надо отметить, что расчеты в 2024 году были рекордно высокими на розничном рынке", - сказал член правления - первый заместитель председателя правления АО "ЦФР" Дмитрий Чернов (его видеокомментарий размещен на сайте ассоциации).

"В целом динамика расчетов на РРЭ в 2025 году соответствует тенденциям, характерным для I квартала", - также отмечается в комментарии ассоциации.

Как сказано в презентации, покупатели всех федеральных округов нарастили долги. Больше всего объем задолженности увеличился в Центральном федеральном округе - на 15,65 млрд рублей, до 84,14 млрд рублей. На втором месте - Приволжский округ с приростом на 11,24 млрд рублей, до почти 75 млрд рублей, а на третьем - Уральский округ с ростом долгов на 9,3 млрд рублей, до 42,26 млрд рублей.

Что касается разбивки по типу потребителей, то никто не уменьшил уровень долга. Наименьший рост показали сельхозпроизводители - 750 млн рублей, до 4,7 млрд рублей. Население увеличило задолженность на 10,13 млрд рублей, до 91,37 млрд рублей, промышленность - на 21,53 млрд рублей, до 80,48 млрд рублей.