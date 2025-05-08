Два землетрясения зафиксированj в Тихом океане возле Камчатки

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Два землетрясения магнитудой 5,1 и 4,6 зарегистрированы в Тихом океане, в Авачинском заливе возле Камчатки днем в четверг, сообщает Камчатский филиал Единой Геофизической службы РАН в своем телеграм-канале.

Первое землетрясение магнитудой 5,1 произошло в 12:16 по местному времени (03:16 мск) с эпицентром в 68 км восточнее Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 58,1 км под морским дном.

По данным пресс-службы ГУ МЧС региона, сейсмическое событие ощутили в Петропавловске-Камчатском силой до трех баллов.

Спустя 9 минут в том же районе зафиксирован повторный подземный толчок магнитудой 4,6 с глубиной очага 55,8 км. В Петропавловске-Камчатском его ощутили силой до двух баллов.

Разрушений нет, никто не пострадал, тревога цунами не объявлялась.