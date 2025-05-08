Си Цзиньпин считает важным укреплять политическое взаимодоверие с Россией

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о важности укрепления с Россией политического взаимодоверия и стратегического взаимодействия.

"Полагаю важным укреплять политическое взаимодоверие и активизировать стратегическое взаимодействие Китая и России, отношения которых будут становиться все более зрелыми и крепкими", - сказал он по итогам российско-китайских переговоров в четверг.

По его словам, "важно оставаться надежными партнерами в духе обоюдного выигрыша, совместного процветания".

Председатель КНР также подчеркнул, что, несмотря на турбулентность международной обстановки, Китай и Россия будут сохранять приверженность духу вечного добрососедства, всеобъемлющего стратегического взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества, "рука об руку выдерживать любую непогоду и преодолевать любые преграды".

Кроме того, по его словам, страны будут неуклонно работать над всесторонним продвижением двусторонних отношений "вглубь и вширь", повышать их прочность, придавать больше стабильности глобальном миру.