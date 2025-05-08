Си Цзиньпин отметил, что развитие отношений РФ и КНР способствуют процветанию двух стран

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Поступательное движение в развитии отношений между Россией и Китаем способствует процветанию двух стран и реформированию системы глобального управления, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"История и реальность убедительно показывают, что поступательное развитие и углубление китайско-российских отношений являются императивом для продолжения многовековой дружбы между народами и обязательным выбором для достижения успехов в процветании и возрождении наших стран, отвечают зову нашего времени к отстраиванию международной справедливости и продвижению реформирования системы глобального управления", - сказал он в начале переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг.

Лидер КНР заявил, что "сегодня перед лицом негативных тенденций односторонних действий и силового диктата в мире Китай готов вместе с Россией нести особою ответственность в качестве крупных мировых держав и постоянных членов Совбеза ООН, с чувством долга смело защищать правду об истории Второй мировой войны, стоять на страже авторитета и позиций ООН, решительно отстаивать интересы и права наших государств и всех развивающихся стран, сообща формировать равноправный и упорядоченный многополярный мир и инклюзивную общедоступную экономическую глобализацию".

Ранее на переговорах Путин заявил, что будет рад посетить Китай с официальным визитом на празднование годовщины победы над милитаристской Японией.