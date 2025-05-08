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Путин заявил о готовности России к совместной с мировым сообществом работе

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Россия выступает за солидарность мирового сообщества в решении общих проблем и готова к такой работе, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы выступаем за справедливость и равенство, за утверждение высоких идеалов дружбы и добрососедства, за согласие и взаимное уважение, за учет мнения и интересов каждого, за равную и неделимую безопасность для всех и призываем все мировое сообщество к солидарности в решении актуальных проблем современности, к общей ответственности за будущие поколения", - сказал он на торжественном приеме для глав иностранных делегаций и почетных гостей, прибывших в Москву на празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

По словам Путина, "именно такие подходы позволят обеспечить долгосрочный мир, благополучие и равенство возможностей для всех народов Земли".

"Россия готова к такой созидательной совместной работе", - добавил он.

Путин также отметил, что "праздник 80-летия победы собрал в Москве лидеров самых разных суверенных государств, представляющих самобытные модели политического, экономического и социального развития, различные религии, мировоззрения, цивилизации и культуры".

"Такое разнообразие не разъединяет, а, напротив, обогащает, делает нас сильнее", - подчеркнул он.

Владимир Путин
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