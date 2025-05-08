РФ и Китай планируют создать консультативную комиссию по обеспечению биологической безопасности

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства РФ о подписании меморандума о взаимопонимании между правительствами РФ и КНР о создании двусторонней консультативной комиссии по вопросам обеспечения биологической безопасности.

"Принять предложение МИДа России, согласованное с Минздравом России, Минобороны России, Минпромторгом России, Минсельхозом России, ФСБ России, СВР России, Роспотребнадзором, Россельхознадзором и ФМБА России, а также предварительно проработанное с Китайской Стороной, о подписании Меморандума о взаимопонимании между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о создании Двусторонней консультативной комиссии по вопросам обеспечения биологической безопасности", - говорится в документе, размещенном в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

МИДу России поручено подписать от имени правительства Российской Федерации указанный меморандум.