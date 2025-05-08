Российские авиакомпании вернулись к штатному графику полетов

Фото: Андрей Перечицкий/ТАСС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Российские авиакомпании вернулись к штатному графику полетов, сообщает Росавиация.

"Ведущие российские авиакомпании, выполняющие 96% пассажирских перевозок отечественной гражданской авиации, вернулись к выполнению полетов по регулярному расписанию в рамках весенне-летней навигации", - говорится в сообщении ведомства.

Все ветераны Великой Отечественной войны, прибывающие воздушным транспортом на мероприятия в рамках Дня Победы по приглашению президента России, доставлены в Москву.

Минтранс и Росавиация продолжают держать на особом контроле работу авиакомпаний и аэропортов.

В ведомстве призвали авиакомпании уделить особое внимание безусловному соблюдению федеральных авиационных правил, которыми регламентируются в том числе предоставление напитков и питания, организации размещения пассажиров в гостинице при длительных задержках рейсов, а также корректному формированию резерва воздушных судов, улучшению работы колл-центров и информированию пассажиров об изменениях в расписании.

"Безопасные полеты и пунктуальность выполнения рейсов - ключевые приоритеты для гражданской авиации России", - сказали в ведомстве.