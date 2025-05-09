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Что случилось этой ночью: пятница, 9 мая

Мировые лидеры поздравили нового папу римского, Индия нанесла ответный удар по Пакистану, российские авиакомпании вернулись к штатному графику полетов

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Мировые лидеры поздравили папу римского Льва XIV с избранием на Святой Престол. Дональд Трамп заявил, что для его страны это "большая честь" и он надеется на скорую встречу с понтификом. Владимир Путин выразил уверенность, что "конструктивный и налаженный диалог Москвы и Ватикана продолжит развиваться". Итальянский премьер Джорджа Мелони поблагодарила Льва XIV за "мощное послание в духе мира и братства".

- Российские авиакомпании вернулись к штатному графику полетов, сообщила Росавиация. Все ветераны Великой Отечественной войны, прибывающие воздушным транспортом на мероприятия в рамках Дня Победы по приглашению президента РФ, доставлены в Москву.

- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибыл в Москву. В ходе визита он проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и примет участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы.

- Военно-морские силы Индии нанесли удары по ряду целей на пакистанской территории в ответ на попытки Исламабада атаковать военные базы и склады боеприпасов, сообщил телеканал NDTV со ссылкой на источники.

- Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что индийско-пакистанский конфликт не касается непосредственно Соединенных Штатов и они не будут в него вмешиваться, но надеются на восстановление мира.

- Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что 17-й пакет санкций Евросоюза в отношении России может быть принят 20 мая.

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