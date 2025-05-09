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Си Цзиньпин надеется на мирное урегулирование конфликта на Украине и устранение коренных причин кризиса

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным высказался за скорейшие урегулирование украинского кризиса и устранения причин его возникновения, сообщил МИД КНР.

"Си Цзиньпин отметил, что в связи с украинским кризисом Китай (...) придерживается общей, всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и устойчивой концепции глобальной безопасности и считает, что следует обратить внимание на разумные соображения безопасности всех стран и устранить коренные причины кризиса", - говорится в сообщении МИД по итогам беседы Си Цзиньпина с Путиным за чаем.

Китайский руководитель отметил, что Китай приветствует все усилия, способствующие установлению мира, и надеется на достижение справедливого, прочного, обязательного и приемлемого мирного соглашения путем диалога.

КНР Си Цзиньпин РФ Владимир Путин
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