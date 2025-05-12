МИД КНР приветствует все усилия по решению конфликта на Украине

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Китай выступает в поддержку всех инициатив по достижению мира на Украине, в частности - предложения о переговорах Москвы и Киева, заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя предложение президента России Владимира Путина о прямых переговорах с Украиной. Об этом пишет The Global Times.

"Мы поддерживаем все усилия по достижению мира", - сказал дипломат.

Линь Цзянь выразил надежду на то, что "стороны конфликта продолжат диалог и переговоры для достижения справедливого, продолжительного мирного соглашения, которое будет приемлемо для обеих сторон".

Путин предложил возобновить с 15 мая в Стамбуле прямые переговоры с Украиной без предварительных условий: "Там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны".