Росгвардия публикует документы о борьбе с фашистским подпольем в Германии и Австрии в 1946 году

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Фашистские организации, действовавшие на территории Германии после поражения в Великой Отечественной войне, планировали развернуть широкую террористическую кампанию против частей Красной армии и советских чиновников, следует из архивных документов Росгвардии, предоставленных "Интерфаксу".

В справке за март 1946 года, подписанной начальником Внутренних войск МВД СССР Петром Бурмаком, говорится, что "фашистское подполье ставит перед собой задачу с наступлением весенне-летнего периода развернуть активные действия своих организаций, до наступления тепла ведет подготовительную работу - создает новые подпольные организации".

Наибольшую активность, согласно справке, подпольные организации проявляли в районах Лангезальц, Нордхаузен, Мюльхаузен, Эрфурт, Иена, Рудольфштадт, пригородах Берлина и других.

В марте 1946 года члены этих организаций совершили ряд терактов против военнослужащих Красной армии, а также представителей местных органов власти и местного населения. В советских Внутренних войсках отмечали, что рост терактов составил 17 случаев, в результате погибли 2 военных, 3 чиновников, 13 человек обычных граждан.

"В марте месяце на территории Германии, оккупированной советскими войсками, диверсионно-террористические группы организации "Вервольф" продолжали совершать террористические акты", - говорится в справке.

Только в марте 1946 года был арестован 121 участник этой организации.

Другой организацией, действовавшей на территории Германии, была молодежная группировка "Эдельвейс-Пиратен", которая была создана на территории оккупации Британии в городе Гамель.

Из справки следует, что "Эдельвейс-Пиратен" ставит перед собой задачи: "совершение диверсионно-террористических актов и сбор сведений шпионского характера в советской зоне оккупации".

В Австрии, говорится в материалах, "ушедшие в глубокое подполье фашистский организации (…) продолжали активизировать свою деятельность", которая выражалась в основном в антисоветской агитации, а также отдельных случаев терактов.

При этом, в марте на территории Австрии отмечалось снижение числа бандпроявлений - 16 случаев против 33 в феврале.

Противодействие иностранным разведкам

Как следует из документа, иностранные разведслужбы союзных армий усиливали свою работу и в Германии, и в Австрии.

"Разведывательные органы английских и американских армий войск через забрасываемую агентуру в зону советских оккупационных войск ведут провокационную пропаганду среди местного населения, направленную на срыв мероприятий, проводимых советской администрацией, и усиление англо-американского влияния на немецкое население",- говорится в справке.

При этом особую активность проявляли английские спецслужбы.

В марте на территории Германии были задержаны 7 агентов британских разведслужб и 4 американских.

Агентура занималась сбором информации о частях Красной армии, о работе советской администрации с местным населением, а также имела задачу "распространять ложные и провокационные слухи".

В городе Эдем, согласно показаниям перешедших из английской зоны оккупации "англичанами сформировано две дивизии из поляков, которые носят английскую военную форму".

В Австрии в марте 1946 года также отмечалось усиление работы английской разведки. В частности, 2 марта советским патрулем в Вене был задержан завербованный английской разведкой последователь коллаборационистов, действовавших под руководством генерала Андрея Власова. Задержанный был в форме британских войск, у него обнаружены и изъяты сведения о дислокации частей Красной армии, расположении комендатур, а также фотографии строящегося моста через Дунай.