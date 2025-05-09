В Москве начался парад в честь 80-летия Победы

В нем принимают участие более 11,5 тысяч военнослужащих

Фото: Александр Вильф/фотохост-агентство РИА Новости

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - В Москве на Красной площади в эти минуты проходит парад, посвященный 80-летию Победы.

Как сообщили в Минобороны РФ, в параде принимают участие более 11,5 тысяч военнослужащих министерства обороны РФ и других силовых ведомств - ФСБ, МЧС России, Росгвардии, подразделений армий дружественных иностранных государств. Более 1,5 тыс. военнослужащих парадных расчетов - участники специальной военной операции, говорится в сообщении.

Как сообщалось, по Красной площади пройдут парадные расчеты из тринадцати стран, в частности, из Азербайджана, Вьетнама, Белоруссии, Египта, Казахстана, КНР, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Также на параде планируется присутствие ветеранов из ряда зарубежных государств, в частности, Армении, Израиля, Монголии и США, и общественных деятелей, в том числе, Пьера де Голля (внук Шарля де Голля), известного французского бизнесмена Жиля Реми и первого чехословацкого космонавта Владимира Ремека.

В торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, примут участие почти три десятка иностранных лидеров.