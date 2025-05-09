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Руководители правоохранительных и судебных органов поздравляют россиян с Днем Победы

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Руководители российских правоохранительных и судебных органов поздравляют ветеранов, подчиненных и граждан РФ с Днём Победы в Великой отечественной войне.

"В наших сердцах навсегда останется благодарность за бессмертный подвиг фронтовиков и тружеников тыла, которые плечом к плечу ковали одну на всех победу. А также мы сохраним скорбь о миллионах загубленных жизней и искалеченных судеб", - сказал в своем поздравлении генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

Он отметил, что необходимо "увековечить исторически значимые для всего человечества события и пресечь любые попытки искажения итогов Великой Отечественной войны, не допустить замалчивания злодеяний германских нацистов и их союзников".

Председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова заявила, что "отмечая эту юбилейную дату, мы еще яснее осознаём всю значимость Великой Победы. Для нас это самый главный и священный праздник".

Подносова выразила благодарность ветеранам, труженикам тыла и всем, кто пережил тяготы военных и послевоенных лет.

В своем поздравлении директор Росгвардии Виктор Золотов отметил, что "преемственность поколений была и остаётся несокрушимой основой могущества России".

"Сегодня военнослужащие и сотрудники войск национальной гвардии, как их деды и прадеды, стоят на страже нашей Родины, доблестно бьют врага в приграничных регионах, выполняют сложнейшие боевые задачи специальной военной операции, проявляя героизм, мужество и самоотверженность", - сказал он.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отметил, что "именно советским людям принадлежит главная роль в разгроме немецко-фашистских захватчиков и их пособников, достигнутая ценой миллионов жизней и невероятных усилий".

"В целях установления объективной истины о тех годах следователи и криминалисты Следственного комитета России продолжают системный сбор доказательств преступлений нацистов и их пособников", - сказал председатель СК.

По его словам, материалы следователей уже легли в основу 34-х судебных решений по делу о геноциде советского народа немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.

Глава МЧС Александр Куренков подчеркнул, что для каждого россиянина 9 Мая – это священный праздник.

"Это гордость за беспримерный подвиг наших отцов, дедов, прадедов. В этом дне радость Победы и горечь утраты, ведь война коснулась каждой семьи.
Особо хочу отметить вклад бойцов местной противовоздушной обороны", - говорится в его поздравлении.

В своем поздравлении министр внутренних дел Владимир Колокольцев напомнил, что "с первого дня войны плечом к плечу с воинами Красной Армии сражались бойцы и командиры войск НКВД, сотрудники милиции, спортсмены-динамовцы".

"В составе погранзастав, гарнизонов, частей особого назначения, сводных батальонов, партизанских отрядов, диверсионно-разведывательных групп они героически оборонялись, а затем громили врага, участвовали в освобождении захваченных территорий Советского Союза и стран Европы", - сказал министр.

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадий Гостев заявил, что 9 мая это напоминание о том, что страна всегда готова мужественно отстаивать свою независимость.

"Сегодня, в эпоху серьезных испытаний, российские военнослужащие продолжают бесстрашно и решительно защищать нашу Родину, ее целостность и интересы. Вместе мы должны продолжать следовать примеру беззаветного подвига и исключительного героизма поколения победителей, их проявленной отваге и жертвенности", - сказал Гостев.

Директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов отметил, что "сегодня участники в специальной военной операции стойко и отважно защищают интересы России и наших граждан".

"Пусть пример и подвиг дедов и прадедов придает им силы, крепости духа. Мы продолжаем их поддерживать и ждем возвращения домой", - сказал Аристов.

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