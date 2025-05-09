Лукашенко заявил, что Москва давно готова заключить мир на Украине

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Российская Федерация уже давно готова к тому, чтобы заключить не просто перемирие на Украине, а мир, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Что касается перемирия, я могу сказать его (Владимира Путина - ИФ) словами. Мы с ним об этом говорили в последний раз в Волгограде. Они готовы к этому. Россия давно готова к тому, чтобы не просто перемирие, а чтобы мир заключить", - сказал Лукашенко журналистам в пятницу в Москве после парада Победы. Его слова приводит президентская пресс-служба.

"Вопрос не в России. Поэтому надо разбираться с другой стороны, насколько я знаю. Как только американцы с украинцами решат, что нужен мир, европейцы станут в строй и мир наступит", - отметил Лукашенко.

На вопрос, должен ли сейчас президент России согласиться на перемирие, Лукашенко заявил, что "президент Путин вообще никому ничего не должен".