Лукашенко и Путин обсудили по телефону двусторонние отношения и международную обстановку

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в понедельник вечером провели телефонный разговор, обсудили двустороннюю и международную повестки, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал "Пул Первого".

"Обсуждались основные актуальные вопросы двусторонней белорусско-российской повестки, международная обстановка", - говорится в сообщении.

Президент России, как информирует телеграм-канал, поблагодарил белорусского коллегу за оказанное содействие и помощь в организации процесса обмена пленными тысяча на тысячу - в развитие договоренностей, достигнутых в Стамбуле.