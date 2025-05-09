Россия зафиксировала более 5 тысяч нарушений Украиной режима прекращения огня

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Украинские военные свыше пяти тысяч раз нарушили режим прекращения огня, сообщило Минобороны России в пятницу.

"По всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 1455 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций наших войск, а также 23 с применением реактивных систем залпового огня", - говорится в сообщении.

"Осуществлено 3502 удара и сброса боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов. Всего зафиксировано 5026 нарушений режима прекращения огня", - заявили в военном ведомстве.

"В этих условиях Вооруженные силы Российской Федерации зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима", - говорится в сообщении министерства.

Президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы, сообщил Кремль 28 апреля.

"По решению Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации Владимира Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летней годовщины Победы - с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая - российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия", - говорилось в официальном сообщении.