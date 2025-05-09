Минобороны РФ заявило об улучшении позиций в зоне СВО до начала прекращения огня

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Российские войска до начала действия режима перемирия улучшили позиции в зоне специальной военной операции, заявили в Минобороны РФ.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям шести механизированных, горно-штурмовой, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады спецназначения и бригады теробороны", - говорится в сообщении министерства обороны.

За неделю в зоне ответственности "Южной" группировки, по данным Минобороны, потери украинских сил составили более 1 860 военных, танк, 29 боевых бронированных машин, включая две боевые машины пехоты Bradley, девять бронетранспортеров М113 и бронеавтомобиль HMMWV производства США, а также два бронетранспортера Senator канадского производства. Также уничтожены 48 автомобилей ВСУ, 33 орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства, две станции радиоэлектронной борьбы и 16 складов боеприпасов.

Там сообщили, что подразделения группировки "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника до вступления режима перемирия.

Группировка "Восток" за неделю нанесла поражение формированиям двух механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны. Украинская армия потеряла более 1 255 военнослужащих, танк, 13 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, 27 орудий полевой артиллерии, в том числе шесть производства стран НАТО. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы, сказали в министерстве обороны.

Группировка "Центр" до режима прекращения огня взяла под контроль Лысовку и Троицкое в ДНР. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух штурмовых, воздушно-десантной, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады спецназначения и двух бригад Нацгвардии, сообщили в Минобороны.

"Потери противника составили до 3 015 военнослужащих, семь танков, включая два АМХ производства Франции, 22 боевые бронированные машины, пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Уничтожены 44 автомобиля и 21 орудие полевой артиллерии, в том числе три западного производства", - сказано в недельной сводке министерства.

Группировка "Запад" в течение недели установила контроль над селом Липовое в ДНР. Нанесла поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии.

"Противник потерял свыше 1 495 военнослужащих, два танка, десять боевых бронированных машин, включая два бронетранспортера М113 производства США, две боевые машины реактивных систем залпового огня, 62 автомобиля и 26 орудий полевой артиллерии, в том числе 12 производства стран НАТО. Уничтожены восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 14 складов боеприпасов", - информирует Минобороны.

По его данным, подразделениями группировки "Север" за неделю нанесено поражение формированиям четырех механизированных, двух десантно-штурмовых, мотопехотной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны. В зоне ответственности группировки потери армии Украины составили свыше 1 445 военных. Уничтожены десять танков, 34 боевые бронированные машины, 95 автомобилей, 24 орудия полевой артиллерии и семь складов боеприпасов.

Согласно сообщению военного ведомства, за неделю подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. Украинская армия потеряли свыше 410 военнослужащих, три боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль HMMWV, а также пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Уничтожены 28 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы и 11 складов боеприпасов.