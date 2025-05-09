Полярники провели акцию "Бессмертный полк" в Антарктиде

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Российские полярники вышли на акцию "Бессмертный полк" на станции Восток в Антарктиде, сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института в пятницу.

Уточняется, что весь зимовочный состав станции Восток провел шествие в память о героях Великой Отечественной войны, несмотря на температуру ниже -70 градусов.

Полярники организовали торжественный марш с фотографиями своих родных и близких, участвовавших в войне, под флагом России и знаменем Победы.

Как сообщалось, 70-я Российская антарктическая экспедиция стартовала в ноябре 2024 года. Экспедиция продлится до середины 2026 года.