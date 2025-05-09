Поиск

Порядка 24 тыс. человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Курганской области

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Шествие "Бессмертного полка" прошли очно в семи городах Курганской области, сообщает правительство региона.

Всего в акции в Курганской области приняли участие 24 тыс. человек, в том числе, 10 тыс. жителей и гостей Кургана, который в 2025 году получил звание "Город трудовой доблести". Также в очном формате акция прошла в Шадринске, Далматово, Шумихе, Петухово, Катайске, Щучье.

"В этом году в шествии пронесли портреты и участников специальной военной операции, погибших за Родину и ставших для нас героями наравне с воинами Великой Отечественной войны. Колонну "Бессмертного полка" жители города встречали аплодисментами", - говорится в сообщении.

Парад в честь 80-летия Победы прошел в Кургане, отмечается в сообщении правительства. На трибуне за ним наблюдали ветераны Великой Отечественной войны, узники фашистских концлагерей, труженики тыла.

В колонне прошел УАЗ с государственным флагом и Знаменем Победы. За ним следовали мотовездеходы, боевая машина пехоты - БМП-3, модернизированная боевая машина десанта - БМД-4, бронетранспортер БТР-80 и другая техника. В небе над центральной площадью города впервые за несколько лет можно было увидеть самолеты Як-18Т, Ан-2, и вертолет Ми-2.

Участие в торжестве приняли подразделения иностранных военнослужащих, обучающихся в Курганском пограничном институте ФСБ РФ. Маршем прошли курсанты республик Киргизия, Таджикистан, Абхазия, Армения.

Курганская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: пятница, 9 мая

80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Более 1 млн человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Петербурге

РФ будет представлена на интронизации Льва ХIV

РФ будет представлена на интронизации Льва ХIV
80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Песков назвал актом героизма приезд президента Сербии и премьера Словакии в Москву

80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Песков сообщил о беседе Путина с военными КНДР, освобождавшими Курскую область

Песков сообщил о беседе Путина с военными КНДР, освобождавшими Курскую область
80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Путин и Трамп обменялись поздравлениями с Днем Победы через своих помощников

Два человека ранены при атаке дрона по зданию правительства Белгородской области

80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Путин поблагодарил глав иностранных государств за решение посетить Москву 9 мая

Москва рассчитывает на развитие диалога с Ватиканом на основе равноправия и уважения

Москва рассчитывает на развитие диалога с Ватиканом на основе равноправия и уважения
Военная операция на Украине

Россия зафиксировала более 5 тысяч нарушений Украиной режима прекращения огня

Хроники событий
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне182 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана51 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6344 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2251 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости383 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе402 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });