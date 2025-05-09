Порядка 24 тыс. человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Курганской области

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Шествие "Бессмертного полка" прошли очно в семи городах Курганской области, сообщает правительство региона.

Всего в акции в Курганской области приняли участие 24 тыс. человек, в том числе, 10 тыс. жителей и гостей Кургана, который в 2025 году получил звание "Город трудовой доблести". Также в очном формате акция прошла в Шадринске, Далматово, Шумихе, Петухово, Катайске, Щучье.

"В этом году в шествии пронесли портреты и участников специальной военной операции, погибших за Родину и ставших для нас героями наравне с воинами Великой Отечественной войны. Колонну "Бессмертного полка" жители города встречали аплодисментами", - говорится в сообщении.

Парад в честь 80-летия Победы прошел в Кургане, отмечается в сообщении правительства. На трибуне за ним наблюдали ветераны Великой Отечественной войны, узники фашистских концлагерей, труженики тыла.

В колонне прошел УАЗ с государственным флагом и Знаменем Победы. За ним следовали мотовездеходы, боевая машина пехоты - БМП-3, модернизированная боевая машина десанта - БМД-4, бронетранспортер БТР-80 и другая техника. В небе над центральной площадью города впервые за несколько лет можно было увидеть самолеты Як-18Т, Ан-2, и вертолет Ми-2.

Участие в торжестве приняли подразделения иностранных военнослужащих, обучающихся в Курганском пограничном институте ФСБ РФ. Маршем прошли курсанты республик Киргизия, Таджикистан, Абхазия, Армения.