РФ и Узбекистан подписали план стратегического партнерства в военной сфере на 2026-2030 гг.

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Министр обороны России Андрей Белоусов провел встречу с коллегой из Узбекистана Шухратом Халмухамедовым, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"По итогам переговоров стороны подписали план реализации программы стратегического партнерства Российской Федерации и Республики Узбекистане в военной области на 2026-2030 года", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, Халмухамедов поблагодарил Белоусова за условия, созданные для подготовки воинского контингента Узбекистана, участвовавшего в военном параде в Москве.

Как сообщили в Минобороны РФ, "Белоусов отметил, что российская сторона также высоко ценит роль Узбекистана в вопросах тылового и военно-технического обеспечения советских подразделений в борьбе с фашизмом".