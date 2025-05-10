Путин пообщается с представителями СМИ по итогам праздничных мероприятий

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в субботу встретится с представителями СМИ по итогам мероприятий, которые он провел в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Путин по итогам Дня Победы пообщается с представителями СМИ сегодня вечером, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует телеканал "Россия-1".

Песков отметил, что "на полях этих празднований состоялись очень хорошие переговоры".