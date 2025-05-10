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Минэкономразвития подготовило проект соглашения о групповом безвизе с Вьетнамом

Минэкономразвития подготовило проект соглашения о групповом безвизе с Вьетнамом
Фото: Александр Кадников/ТАСС

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - В Минэкономразвития надеются до конца 2025 года подписать соглашение о групповых безвизовых поездках между РФ и Вьетнамом, сообщил глава ведомства Максим Решетников.

"В декабре прошлого года вьетнамские коллеги выступили с предложением заключить с Россией межправительственное соглашение о безвизовых групповых туристических поездках - подобное тем соглашениям, которые действуют у нас с Китаем и Ираном. Минэкономразвития России уже подготовило проект соглашения. В данный момент документ проходит межведомственное согласование. Надеемся, что до конца года нам удастся подписать соглашение и запустить с Вьетнамом механизм групповых безвизовых поездок", - цитирует пресс-служба министерства его выступление на встрече с министром культуры, спорта и туризма Вьетнама Нгуен Ван Хун.

В министерстве напоминают, что на данный момент для российских граждан во Вьетнаме действует безвизовый режим въезда на срок пребывания до 45 дней. Гражданам Вьетнама, в свою очередь, доступно оформление электронной визы в Россию на срок до 30 дней. C 1 августа 2023 года этой возможностью воспользовалось около 6 тысяч вьетнамских граждан.

Как сообщалось, министр экономического развития Максим Решетников и министр культуры, спорта и туризма Вьетнама Нгуен Ван Хунг подписали в Москве меморандум о сотрудничестве в сфере туризма до 2030 года, цель которого - нарастить турпоток между двумя странами.

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