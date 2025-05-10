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Россия и Вьетнам будут сотрудничать в сфере туризма

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Министр экономического развития России Максим Решетников и министр культуры, спорта и туризма Вьетнама Нгуен Ван Хунг подписали в Москве меморандум о сотрудничестве в сфере туризма до 2030 года, сообщает в субботу пресс-служба Минэкономразвития.

Как отмечается в сообщении, стороны обязуются совместными усилиями готовить кадры для индустрии туризма и гостеприимства, обмениваться актуальными статистическими данными, способствовать взаимному продвижению туристического потенциала двух стран, а также помогать представителям вьетнамского и российского турбизнеса устанавливать взаимные контакты в ходе совместных проектов и мероприятий.

"В перспективе документ обеспечит рост взаимного туристического потока между нашими странами", - сказал на церемонии подписания Решетников.

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По итогам прошлого года турпоток между двумя странами превысил 250 тысяч туристов. Согласно вьетнамской статистике, количество поездок россиян во Вьетнам в 2024 году, по сравнению с предыдущим годом, увеличилось на 84% и составило более 230 тысяч. Въездной туризм из Вьетнама в Россию, по данным Минэкономразвития РФ, вырос на 30% и составил 26 тысяч поездок.

Глава ведомства пояснил, что рост взаимного турпотока связан с возобновлением прямых регулярных рейсов между Россией и Вьетнамом.

В данный момент российские авиакомпании три раза в неделю совершают рейсы из Москвы в Хошимин и Нячанг, раз в неделю - из Иркутска в Ханой и раз в неделю - из Иркутска, Красноярска и Новосибирска в Камрань.

Вьетнам Минэкономразвития РФ Максим Решетников
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