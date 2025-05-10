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Путин отметил серьезный импульс в развитии связей и сотрудничества РФ и Вьетнама

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поблагодарил генсека ЦК Компартии Вьетнама То Лама за внимание, который тот уделяет развитию отношений с Россией.

" С того момента, как товарищ То Лам стал генеральным секретарем, мы видим, что пошел серьезный импульс в развитии российско-вьетнамских связей и сотрудничества по очень многим направлениям. Товарищ То Лам, мы вам за это очень благодарны", - сказал он по итогам российско-вьетнамских переговоров.

Путин и То Лам приняли совместную Декларацию об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе.

Об этом было объявлено на церемонии подписания документов по итогам переговоров.

Владимир Путин Вьетнам То Лам
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